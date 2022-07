Paus Franciscus naar Canada voor 'pelgrimstocht voor boetedoening'

De reis duurt zes dagen. Franciscus begint in Edmonton, waar hij ontvangen wordt door de oorspronkelijke bewoners. Morgen ontmoet hij onder meer First Nations, Métis en Inuit. Vervolgens reist hij naar Quebec, waar hij gaat praten met overlevenden van de kostscholen en premier Trudeau zal bezoeken. Ook leidt hij een aantal missen.

Paus Franciscus sluit z'n reis af in Iqaluit, in het hoge noorden van Canada, waar de meeste Inuit wonen. Zaterdag keert hij weer terug naar Rome.

Eigen taal en cultuur afleren

In de negentiende en twintigste eeuw werden in Canada kinderen van oorspronkelijke bewoners gedwongen naar residential schools gestuurd. Meer dan 150.000 kinderen zijn bij hun ouders weggehaald en op die kostscholen gezet. Ze werden gedwongen tot integratie en moesten hun eigen taal, cultuur en religie afleren.

En dat ging vaak gepaard met fysiek en seksueel geweld tegen de kinderen. De Canadese regering bood in 2008 excuses aan voor het schoolsysteem, waarna een onderzoekscommissie werd ingesteld. Die bestempelde het beleid als een vorm van "culturele genocide". Ruim 3000 kinderen zijn omgekomen op de kostscholen, onder meer door infectieziekten en ondervoeding. Vele kerkelijke gemeenschappen waren daarbij betrokken, ook de Rooms-Katholieke Kerk.

Massagraven

De afgelopen jaren zijn er meermaals massagraven gevonden bij voormalig kostscholen. Zo is er mei vorig jaar een massagraf met 215 lichamen van kinderen gevonden in British Columbia. Het gaat om leerlingen van de Kamloops Indian Residential School, die in 1890 werd opgericht door de katholieke kerk.

In de eerste instantie bleven excuses van de paus uit, maar in april dit jaar bood hij die alsnog aan. Die maand was er een Canadese delegatie op bezoek in het Vaticaan, onder wie vertegenwoordigers van oorspronkelijke bewoners. Zij noemden de excuses een historische stap en hebben Franciscus gevraagd naar Canada te komen om zich te verontschuldigen aan de betrokken families.