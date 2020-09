Beitske Visser start met vrouwenteam in 24 uur Le Mans

Ze maakte het nieuws bekend op Twitter. "Heel mooi om in een van de grootste wedstrijden ter wereld te gaan racen", schrijft Visser. Ze deed de afgelopen weken al ervaring op in het langeafstandsracen, in de Europese Le Mans Series.

Beitske Visser doet op 19 en 20 september mee aan de 24 Uur van Le Mans. De 25-jarige coureur uit Dronten is verzekerd van een plek in het team van Richard Mille Racing.

Visser eindigde vorig jaar als tweede in de W Series, de nieuwe raceklasse voor vrouwen. Vanwege de coronacrisis werd de W Series dit seizoen geschrapt. De vrouwen zouden enkele races op hetzelfde circuit en in hetzelfde weekeinde rijden als de Formule 1-coureurs.

De teamgenoten van Visser zijn ook bekend in de racewereld. Calderón was in 2019 de eerste vrouw in de Formule 2. Flörsch was bijna twee jaar geleden betrokken bij een horrorcrash tijdens de Formule 3 in Macau.