Verzakte gloednieuwe Haagse concertzaal Amare wordt twee centimeter opgetild

Door een constructiefout in het gloednieuwe cultuurpaleis Amare in Den Haag, moet de hele concertzaal twee centimeter worden opgetild. Over een week gaat de zaal de lucht in. - NOS

"Het is een hele ingewikkelde operatie", zegt projectdirecteur Jan-Hein Reefhuis van bouwcombinatie Cadanz. "Amare is al een heel complex gebouw an sich, maar om in zo'n bestaand gebouw een concertzaal van vijftien miljoen kilo nog even op te tillen, dat is een enorme operatie."

Niet spectaculair

Op 1 en 2 augustus gaat de zaal daadwerkelijk de lucht in. Volgens Reefhuis is dat dan weer niet spectaculair. "Dat gaat maar met zo'n klein beetje per keer dat je daar nauwelijks iets van kunt zien." De operatie vindt plaats tussen twee concertseizoenen in, zodat het publiek er niet door wordt geraakt.

De bouw van het cultuurgebouw aan het Spuiplein leidde tot jarenlang gesteggel in de Haagse politiek. Plannen uit 2008 werden aan de kant geschoven omdat het te duur zou worden en in 2014 volgde een nieuw plan. Ook de uiteindelijke bouw kende veel problemen. Zo lag de bouw een tijd stil, werd het gebouw later opgeleverd dan verwacht en viel Amare veel duurder uit. In plaats van de eerder berekende 177 miljoen, kostte het uiteindelijk 223 miljoen.