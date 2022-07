Alles of niets bij FC Emmen, waar een nieuw stadion zekerheid moet brengen

In de serie 'Bestemming: eredivisie' trekt NOS Sport langs de bestuurskamers van clubs die afgelopen jaar promoveerden en degradeerden. Op zoek naar de nieuwe realiteit. Eerder kwamen de verhalen van FC Volendam en PEC Zwolle aan bod. Vandaag deel 3: FC Emmen, de club die hoog spel speelt om zijn toekomst te verzekeren.

Na twee uur praten, lachen, anekdotes vertellen en sigaretten roken, loopt de voorzitter van FC Emmen naar het raam van zijn kantoor. Hij wijst. "Daar rechts, zie je dat zwembad? Tot aan de rondweg is dat zes hectare grond. Helemaal voor ons gereserveerd voor het nieuwe stadion." Ronald Lubbers (56) is geen alledaagse man. Nooit saai. Iemand met een nuchtere inborst, maar grote dromen. "Ik wil heel graag naar die rondweg toe, want...", pauzeert Lubbers, die nadenkt of hij het volgende woord mag gebruiken in interviews. Ach, wat zou het hem ook. "Je moet de mensen 'geil' maken. Als je over de rondweg rijdt - da's een vierbaansweg - dan mag de enige club van Drenthe daar iets hebben staan dat er mooi uitziet, lijkt mij."

Lubbers wijst naar de plek waar het nieuwe stadion moet komen - NOS

Lubbers is een man zonder uiterlijke poespas. Gekleed in spijkerbroek en eenvoudige trui steekt hij af bij de mannen-in-pak en de dikke-horloge-dragers in het betaald voetbal. Toch zit Lubbers vol verrassingen. Zo speelde Di-rect op zijn verjaardag en traden de zingende Zeeuwen van Bløf op bij zijn huwelijk. Onder oud-transportondernemer en kasteelbewoner Lubbers is FC Emmen uitgegroeid van een nagenoeg failliete eerstedivisionist naar een eredivisieclub met een zekere cultstatus.

Quote Dat stadion is van levensbelang. Echt, zonder dát moet je over de continuïteit van de club op de lange termijn zelfs vragen gaan stellen. Ronald Lubbers

Anders durven denken, die vlieger gaat ook op voor het nieuwe stadion. De eerste paal moet nog in de grond worden geslagen, maar Lubbers droomt alvast hardop. Hij moet wel, want het verouderde huidige stadion houdt vrijwel alle vooruitgang tegen. "We zijn strak uitverkocht, maar de faciliteiten zijn een probleem. We willen omzet genereren, maar kunnen niet leveren. Als voetbalclub zijn we gebonden aan een accommodatie waarmee we niet kunnen groeien."

De Oude Meerdijk, het huidige stadion van FC Emmen - ANP

Een nieuw stadion is bijna een kwestie van leven of dood. Zoveel is duidelijk voor Lubbers. "Dat stadion is van levensbelang. Echt, zonder dát moet je over de continuïteit van de club op de lange termijn zelfs vragen gaan stellen. Nu mogen we al niet koken in het stadion, terwijl we een grote keuken hebben. De brandveiligheid is ook niet op orde. Dat moet je allemaal extern laten invliegen."

"Kijk je naar de toiletvoorzieningen, die voldoen ook niet meer. Tijdens wedstrijden staan hier allemaal grote watertanks onder de tribunes voor de toiletten. Als die in de rust volop worden gebruikt, is er onvoldoende water. Dat kan natuurlijk niet", zegt Lubbers. 'Degradatie onvermijdelijk' "Het is heel veel plakken, plakken en nog eens plakken. Als je daarmee doorgaat, dan is degradatie onvermijdelijk. Ga je vervolgens terug naar de eerste divisie, dan zijn je concurrenten weer een stap verder. Met een oude accommodatie die bijna uit elkaar valt, wordt terugkeren naar de eredivisie godsonmogelijk." Lubbers wijst naar Heracles, Willem II en PEC Zwolle. Stuk voor stuk clubs die afgelopen jaar degradeerden, maar wel met één groot voordeel: hun stadions zijn eredivisiewaardig. Dat vergroot in zijn ogen de slagingskansen om terug te keren.

FC Emmen werd dit jaar feestelijk onthaald na de promotie naar de eredivisie - NOS

Over drie jaar, in 2025, moet de gewenste voetbaltempel af zijn. Opvallend, aangezien er nog geen paal in de grond is geslagen. Stadiontekeningen liggen opgeborgen in Lubbers' la. "Er zijn vier varianten, maar weet je wat het is? Je hebt met een politiek proces te maken en andere belanghebbenden", wijst Lubbers op mogelijk stroperige besluitvorming.

Quote Het nieuw te ontwikkelen stadion is de grootste uitdaging en meest belangrijke levensader voor de komende decennia. Website FC Emmen

Dat het Lubbers menens is met het stadion, blijkt uit de aanstelling van de nieuwe Raad van Commissarissen van de club. Vaak houdt de RvC toezicht op operationele of financiële zaken, maar bij Emmen niet. Naast toezicht op de lange termijn hebben ze momenteel één speerpunt: adviseren over en lobbyen voor het nieuwe stadion. "Een rol op afstand", zo omschrijft de club de nieuwe rol voor Claudia Bokel (voormalig IOC-lid, adviseur Nederlandse Sportraad), Jan Zwiers (wethouder Hoogeveen) en Cees Bijl (burgemeester Midden-Drenthe).

RvC-lid Claudia Bokel is een voormalig schermkampioene - AFP