Suprematie Jumbo-Visma roept ook vraagtekens op: 'Wij zijn helemaal clean'

Zeker gezien het verleden van de wielersport, met vele dopingschandalen, wellicht een te verwachten vraag, maar Van Aert schoot vrijwel direct in de verdediging.

"Wat een klotevraag", reageerde de groenetruidrager en winnaar van drie etappes vinnig op de vraag van een journalist of de prestaties van Jumbo-Visma te vertrouwen zijn.

De suprematie van Jumbo-Visma in de Tour de France wekt naast bewondering ook verwondering. Bij het wielrennen wordt dan al snel de link met doping gelegd. Tot ergernis van Wout van Aert.

Groenetruidrager Wout van Aert is niet blij met een vraag van een journalist, die verband houdt met doping. - NOS

De Belg vindt dat Jumbo-Visma de huidige successen behaald heeft door een uitgekiend beleid. "Kijk naar onze ploeg, hoe we ons de laatste jaren ontwikkeld hebben. Het succes komt niet zomaar uit de lucht vallen."

"We moeten allerlei testen ondergaan. Het hele jaar door, niet alleen in de Tour de France. Ze komen zelfs naar je huis", aldus een zichtbaar geïrriteerde Van Aert.

"Die vraag wil ik niet eens beantwoorden. Die wordt elke keer gesteld als iemand de Tour gewonnen heeft. We werken hier superhard voor. Het wielrennen is veranderd."

Geletruidrager Jonas Vingegaard reageert op een vraag van een journalist of de prestaties van Jumbo-Visma in de Tour de France te vertrouwen zijn. - NOS

En de Deen had wel een verklaring voor het succes van Jumbo-Visma. "Ik denk dat we zo goed zijn door onze voorbereiding. Met onze hoogtetrainingen gaan wij nog net dat beetje verder dan de rest. We halen overal het maximale uit. Ik denk dat onze ploeg daar de beste in is."

Geletruidrager en ploeggenoot Jonas Vingegaard bleef rustig, maar was wel stellig. "We zijn helemaal clean, wij allemaal. Dat durf ik iedereen hier te zeggen. Niemand van ons neemt illegale middelen."

