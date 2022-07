Etappe 21: Eerst champagne, dan waarschijnlijk sprinten op de Champs-Élysées

Na drie weken koers wordt de Tour de France zondag afgesloten met een etappe van 115 kilometer naar Parijs, de Champs-Élysées om precies te zijn. De gele trui zal dan om de schouders hangen van Jonas Vingegaard en als er geen heel gekke dingen gebeuren mag hij na de finish het podium betreden en zich laten huldigen als winnaar van de 109de Ronde van Frankrijk. Het geel om de schouders van Vingegaard is zichtbaar, maar de Deen is in het bezit van nóg een trui. Hij is namelijk de winnaar van het bergklassement en zal tijdens de podiumceremonie in Parijs ook de bolletjestrui omgehangen krijgen. En alsof het feest bij Jumbo-Visma nog niet groot genoeg is, mag Wout van Aert zich de glorieuze winnaar van de groene trui noemen. Om ook daadwerkelijk op het podium te mogen verschijnen, moeten Vingegaard en Van Aert natuurlijk wel de etappe uitrijden. Parade En die laatste etappe van de Tour kent bijna altijd hetzelfde patroon. De renners stappen om 16.30 uur op de fiets in Nanterre en de eerste kilometers zullen veel weg hebben van een parade.

Het profiel van de eenentwintigste etappe van de Tour - NOS

Vingegaard zal een fles champagne opentrekken om zijn eerste Tourzege alvast te vieren en de rest van het peloton zal hem komen feliciteren. Goed gehumeurd trekt het peloton dan langzaam maar zeker richting Parijs, waar de sprintkanonnen nog één keer alles uit de kast willen halen. Maar eerst gaan er ongetwijfeld renners proberen die sprinters te slim af te zijn en een massasprint te voorkomen. Groenewegen laatste Nederlandse winnaar De laatste keer dat een renner het peloton voor wist te blijven was in 2005. Toen won Aleksandr Vinokoerov. De laatste zestien keer eindigde de slotetappe in een massasprint en van die zestien keer was er één keer een Nederlandse winnaar: Dylan Groenewegen in 2017. Vorig jaar was Van Aert de snelste. We zullen rond 19.30 uur weten wie zijn opvolger wordt als winnaar op de Champs-Élysées. De Belg zal zelf hoogstwaarschijnlijk ook weer een gooi doen naar de ritzege.