EK voor Oranje mislukt? 'Dat is overdreven, maar teleurstellend is het wel'

"Het kon eigenlijk tot de laatste minuut alle kanten op", was de conclusie van Jill Roord. Dat het uiteindelijk de kant van de Fransen opviel, was gezien het spelbeeld niet meer dan logisch. Oranje creëerde amper iets. Frankrijk won dankzij een benutte strafschop in de verlenging.

Maar omdat het Frankrijk maar niet lukte om te scoren, begon Oranje stiekem te geloven in een stunt. "We hadden vooraf ook niet gedacht dat we veel kansen zouden krijgen, maar je kunt er aan één genoeg hebben", zei Victoria Pelova.

Bekijk hier de samenvatting van het duel Frankrijk-Nederland in de kwartfinales van het EK voetbal in Engeland. - NOS

"Ik kreeg op het veld af en toe gewoon kippenvel van alle reddingen van Daphne", bekende generatiegenoot Pelova dan ook na de nederlaag tegen de Fransen. "Ze is gewoon superman." De vraag is of Parsons nog om haar heen kan, als de geblesseerde Sari van Veenendaal straks weer is hersteld.

"De trainer wilde meer energie zien in het verdedigen, daarom koos hij aanvankelijk niet voor mij", sprak Roord, die zich eerder dit toernooi kritisch uitliet over Parsons, na afloop. "Dat was een hele teleurstelling, maar het enige wat je kunt doen is er inkomen en laten zien dat hij het verkeerd had. Het ging volgens mij prima."

Neem de kwartfinale. De keuze om Roord op de bank te laten beginnen, bleek niet de juiste. Parsons moest in de rust zijn eigen fout herstellen. Met Roord erbij was Oranje na rust een stuk sterker.

Toch is kritiek ook op z'n plaats. Oranje kan strijden als de beste, maar voetballend zat er echt wel meer in dan dat er dit EK is uitgekomen. Van de Fransen kun je verliezen, maar zeker in de eerste helft werd Nederland bij vlagen weggespeeld. Bij sommige keuzes van Parsons dit toernooi kun je je vraagtekens bij zetten.

Nog voordat hij zijn ploeg echt aan de praat heeft gekregen, zit het EK in Engeland er alweer op. Het was een vreemd toernooi. Op een eindronde gebeuren altijd onverwachte dingen, maar tegen zoveel geks kon Parsons niet opboksen. Coronabesmetting hier, blessure daar. De Engelsman had het geluk niet aan de kont hangen.

Na het laatste fluitsignaal zakte de van corona herstelde Vivianne Miedema in elkaar. Ook Stefanie van der Gragt plofte neer in het gras. Alle energie uit hun lichamen geperst.

Ook Pelova zelf speelde een sterk toernooi. Met haar invalbeurten in de groepsfase maakte ze indruk en na het wegvallen van Lieke Martens stond ze tegen de Fransen in de basis. "Ik baal dat we niet door zijn, want ik had graag meer willen laten zien als basisspeler. Maar al met al heb ik een prima toernooi gedraaid en me als invaller goed kunnen laten zien."

Eindbalans

Tijd voor de eindbalans. De regerend kampioen sneuvelt na een aarzelende groepsfase in de kwartfinales. Mag je het dan een mislukt toernooi noemen? "Dat is misschien overdreven, maar het is wel teleurstellend, ja", zei Roord. "Er zijn zoveel dingen die net niet goed op hun plek vielen."