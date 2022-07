Ricciardo probeert opgewekt te blijven, maar de klok tikt: 'Nog niet klaar met F1'

Daniel Ricciardo - NOS

Achtvoudig grand prix-winnaar Ricciardo is met zijn 33 jaar negen jaar ouder dan wereldkampioen Verstappen, maar zeven jaar jonger dan tweevoudig kampioen Fernando Alonso. Hij kan nog jaren mee, maar zijn prestaties laten te wensen over. De geruchten dat McLaren van hem af wil, houden aan. Je staat twaalfde in de WK-stand. Een straatlengte achter je teamgenoot. Vier puntenfinishes in elf races. Geen podium. Niet echt een fijn tussenrapport.

"Ik ga niet liegen. Natuurlijk had ik er veel meer van verwacht. Ik herinner me nog dat je bij de wintertest in Bahrein aan me vroeg of ik dit jaar dan eindelijk wereldkampioen zou worden. Ik was toen optimistisch en had echt het gevoel dat het kon. Ik was opgeladen en dacht dat we dit seizoen iets speciaals gingen neerzetten." "Helaas testte ik een dag daarna positief en miste ik de eerste race. Het liep dus anders, maar ik waardeer nog steeds je vertrouwen." Is het moeilijk te accepteren dat je weer een bijrol speelt?

"Ik zou graag zeggen dat het went, maar dat is niet zo. Het is en blijft moeilijk te slikken. Ik ben nog net zo competitief en gedreven als vroeger. Natuurlijk ben ik inmiddels gewend aan het terugkerende ritueel. Gaat het dit jaar lukken? Nee, weer niet. Elk jaar weer, maar ik geef niet op."

Daniel Ricciardo als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull - AFP

"Je leert omgaan met teleurstellingen. Maar ik besef: hoe ouder ik word, hoe kleiner de kans dat het me nog gaat lukken. Wat me overeind houdt, is dat ik goed mezelf kan resetten. De enige kans die ik krijg is de volgende. Zo denk ik. Ik ben sowieso nooit bezig met de titel; ik focus alleen op de volgende race. Als je genoeg races wint, komt de titel immers vanzelf." Waar ging het dit jaar mis?

"Ik twijfel niet aan mezelf en ben er honderd procent van overtuigd dat ik nog races ga winnen. Als de auto goed genoeg is voor het podium, rijd ik naar het podium. Heel simpel. Meestal heb ik last van gebrek aan grip. Als ik om me heen kijk, zie ik dat andere auto's veel beter liggen. We werken keihard om de auto beter te maken, maar dat kost tijd."

"Het is dit seizoen extra moeilijk om problemen te tackelen, omdat de racekalender zo vol is. Vaak heb je twee weekenden achter elkaar een grand prix. Dat betekent dat je daarna pas kunt puzzelen, analyseren en terugslaan." Je teamgenoot Lando Norris suggereert dat de McLaren een ingewikkelde auto is die beter bij zijn rijstijl past. En dat jij vooral snel bent in een goede, stabiele auto. Klopt dat?

"Ik ben niet alleen goed in een goede auto, maar bij McLaren ondervind ik meer problemen dan ik ooit bij andere teams heb gehad. Het is ingewikkeld, vooral omdat deze auto's nog zo nieuw zijn. Soms zetten we een stap vooruit en twee stappen terug." "De race op Silverstone was een ramp. We hadden het gevoel dat we vooruitgang boekten en opeens waren we nergens. Geen idee waarom we opeens zo langzaam waren. Heel verwarrend."

Daniel Ricciardo als coureur van McLaren, waar het nog niet vanzelf gaat met de Australiër - AFP

"Ik blijf positief. Elk weekend is een kans en we komen terug. Vroeg of laat. Daar ben ik van overtuigd. Ik wil ook niet lang stil blijven staan bij de minnen. Dat brengt ons niet vooruit. Formule 1 is een teamsport en je moet elkaar motiveren. Leren en samen beter worden werkt beter dan huilen in een hoekje." Het seizoen is bijna halverwege. Nieuwe auto's moesten zorgen voor spannendere races en meer actie. En: alle teams moesten GP's kunnen winnen. Van dat laatste komt nog weinig terecht, maar wat is je oordeel?

"De auto's zijn een vooruitgang. Je kunt er beter mee duelleren. Mijn grootste bezwaar is dat ze veel te groot zijn. Ze nemen veel ruimte in waardoor er te weinig asfalt overblijft. Zelfs nu we elkaar beter kunnen volgen, blijft inhalen te lastig. In 2016 waren de auto's korter en slanker. Daar hou ik van. Vergelijk het met MotoGP: je krijgt meer actie omdat ze minder ruimte innemen." Vorig jaar was je open en eerlijk over racen tijdens de pandemie. Je miste je familie en vrienden en had het mentaal zwaar. Gaat het nu beter?

"Ja, ik ben blij dat we weer normaler kunnen leven. Het was vreselijk. We konden buiten het circuit bijna niets ondernemen. Nu hebben we weer lucht. Mijn ouders waren deze maand te gast op Silverstone. Hun eerste trip sinds de pandemie. Dat was cool."

2020: Daniel Ricciardo praat in zijn Renault-tijd bij met Max Verstappen - EPA

"Natuurlijk draait het voor mij om hard werken, maar het is lekker om een raceweekend in stukjes te hakken door te ontspannen. Samen dineren of zo. Er komen weer vrienden kijken, dus ik moet nu echt beter gaan presteren op de baan. Ze willen ook naar Zandvoort komen, hoor ik net. Is daar nog plek?" Nee. Zandvoort is uitverkocht en de hotels zitten propvol.

"O, jammer. Ik hoorde dat er meer tribunes werden gebouwd. Vorig jaar was het al zo overrompelend, die oranjezee en de sfeer. En toen was het aantal toeschouwers nog beperkt vanwege covid. Het was alsof we als coureurs het hart van een festival waren. Zelfs als je in de pitstraat in je auto zat, hoorde je muziek en zag je een dansende menigte. Zandvoort wordt in september weer ongelooflijk. I like the Dutchies."

Daniel Ricciardo krijgt champagne in zijn gezicht gespoten na zijn winst op Monza in 2021 - AFP

Je hebt de afgelopen jaren slechts één race gewonnen: de Grand Prix van Italië in 2021. Komt er nog een negende?

"Ik hoop dat binnenkort alles op zijn plek valt, zoals toen in Monza. Dat was een topweekend. Starten op de eerste rij naast Max, de race leiden en winnen. Fantastisch. Dat wil ik weer beleven en dat motiveert me. Misschien ben ik nu ver verwijderd van het podium, maar ik weet dat ik de kans grijp als die zich aandient." "Ik ben nog niet klaar met Formule 1. Mijn contract loopt tot eind 2023 en dat ga ik uitdienen. Aan andere dingen ga ik pas denken als ik grijze haren in mijn baard krijg."