Tour voor vrouwen is terug en Van Vleuten is favoriet: 'Concurrentie is sterker'

Nieuwe uitdagingen, de eenvoudige reden dat Annemiek van Vleuten (39) zo gedreven blijft om maar door te gaan met wielrennen. In de herfst van haar carrière begint ze als topfavoriet aan de Tour de France, die na dertien jaar terugkeert op de vrouwenkalender.

"Die favorietenrol, ik kan er wel mee leven. Maar soms wordt mijn concurrentie daarmee onderschat", zegt ze voorafgaand aan de achtdaagse koers. "Ik ben eigenlijk beter dan ooit, maar mijn concurrentie is ook steeds sterker geworden."

Voordat Jonas Vingegaard straks op de Champs-Élysées in Parijs zijn gele trui gaat veiligstellen bij de mannen, wordt daar de eerste etappe in de Tour de France Femmes verreden.

Geen tijdrit, geen Alpe d'Huez

Van Vleuten was nog niet doorgebroken als toprenster toen in 2009 onder de naam Tour Cycliste Féminin de laatste editie plaatsvond. Marianne Vos werd derde in de koers, die in een ver verleden twee keer werd gewonnen door Leontien van Moorsel.

"Ik ben wel heel blij dat ik deze kan meepakken", vertelt Van Vleuten. "In de Tour hoort wel een tijdrit thuis. Hopelijk volgend jaar wel. En ook een Alpe d'Huez."