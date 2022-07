Canadezen verrassen op Amerikaanse bodem met wereldtitel 4 x 100 m

De Canadese sprinters hebben bij de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanse Eugene verrassend de titel op de 4 x 100 meter veroverd. Het kwartet Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney en Andre De Grasse won in 37,48 seconden, de beste prestatie van dit jaar. De Canadezen veroverden voor het laatst in 1997 de wereldtitel op de estafettesprint. Canada verraste de ploeg van de Verenigde Staten, die voor eigen publiek de grote favoriet was. De Amerikanen, met gerenommeerde sprinters als Christian Coleman, Noah Lyles, Elijah Hall en Marvin Bracy, leken ook op weg naar de titel. De laatste wissel tussen Hall en Bracy verliep zo rommelig, dat Andre De Grasse tot zijn grote vreugde het goud kon veiligstellen. De Grasse veroverde vorig jaar in Tokio de olympische titel op de 200 meter, maar kampte in Eugene met fysieke tegenslag. Na zijn uitschakeling in de halve finales van de 100 meter liet hij de 200 meter schieten. Hij was nog niet helemaal hersteld van een coronabesmetting. Amerikaanse vrouwen verrassen Jamaica De Amerikaanse vrouwen op hun beurt verrasten op de 4 x 100 meter het favoriete Jamaica, dat in de finale aantrad met onder anderen Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shericka Jackson en Elaine Thompson-Herah. Daarmee stond het volledige podium van de individuele 100 meter aan de start voor Jamaica. Amerika, met Melissa Jefferson, Abby Steiner, Jenna Prandini en Twanisha Terry, won in 41,14 seconden. Jamaica moest het doen met zilver in 41,18. Brons ging naar Duitsland in 42,03. Het was de eerste Duitse medaille in Eugene.

De speerwerper uit Grenada is op dreef bij de WK in Eugene. Hij werpt de speer drie keer in de finale over de 90 meter. Zijn laatste worp is het verst: 90,54 meter. De concurrentie haalt de 90 meter niet. - NOS