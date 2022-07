Hassan heeft haar lesje wel geleerd: 'Met alleen talent red je het niet'

Een mens is nooit te oud om te leren. Ook niet als die naar de naam Sifan Hassan luistert. De 29-jarige specialiste op de midden- en lange afstand houdt aan alle mondiale toernooien waar ze in haar leven aan deel nam een speciale herinnering over. De WK van 2015 in Peking was, met brons op de 1.500 meter, haar doorbraak. Londen 2017 was, met een derde plaats op de 5.000 meter, een bevestiging van haar kunnen. Meesterwerk Doha 2019, met de gouden dubbelslag op 1.500 en 5.000 meter, was de definitieve doorbraak op het allerhoogste podium. De Olympische Spelen van Tokio waren haar absolute meesterwerk. In Japan speelde ze met goud op de 5.000 en 10.000 meter plus brons op de 1.500 meter het schier onmogelijke klaar. Ook Eugene 2022 krijgt een speciaal plaatsje in Hassans hart. Vierde op de 10.000 meter, zesde op de halve afstand. Hoe vreemd het ook klinkt, het maakte de vierde WK waar ze haar opwachting maakte voor haar speciaal. "Het was een wijze les." Met haar 14.48,12 was ze bijna twee seconden langzamer dan de Ethiopische winnares Gudaf Tsegay, haar voormalige landgenote die 14.46,29 noteerde. Heel hard trainen Het verschil maakte in ieder geval één ding duidelijk. "Een mens moet heel hard trainen om te kunnen winnen. Met talent alleen red je het niet."

Liefst, zo leek het althans in de catacomben van het Hayward Field Stadium, had ze onmiddellijk na haar mislukte missie op de 5.000 meter haar trainingsschoenen gepakt om de draad weer op te pakken. Ze had slim gelopen, alles gegeven en gemakkelijk standgehouden. Toch verliet ze met lege handen de studentenstad aan de Amerikaanse westkust. "Ik was goed. De rest was beter." Keerzijde Ze betaalde de prijs voor de post-olympische maanden waarin Hassan, 49 kilogram bij een lengte van 1.70 meter, het tengere lichaam noodgedwongen rust gaf. Fysiek, maar zeker ook mentaal maakte ze kennis met de keerzijde van haar drie olympische medailles.

In de slotfase van de race probeert de tweevoudig olympisch kampioene nog wel een podiumplaats af te dwingen, maar ondanks haar versnelling komt ze gewoon kracht tekort. Bekijk hier de race. - NOS