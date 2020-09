Defensie betaalt tonnen aan nabestaande vergissingsaanval Irak

Defensie gaat een schadevergoeding van tonnen uitkeren aan een Irakese man, die in 2015 een groot deel van zijn familie verloor bij een bombardement door Nederlandse F16's op zijn huis in Mosul. De internationale coalitie ging er ten onrechte van uit dat de bewoners banden hadden met terreurorganisatie IS.

Bij het bombardement kwamen de vrouw, dochter, een broer en een neef van Basim Razzo om het leven. Hijzelf overleefde de aanval.

In maart vertelde Basim Razzo aan de NOS hoe het bombardement verliep: