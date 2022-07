Olympisch kampioene Hassan loopt ook op 5.000 meter WK-medaille mis: zesde

Sifan Hassan is er niet in geslaagd bij de wereldkampioenschappen atletiek een medaille te veroveren. De tweevoudig olympisch kampioene probeerde zaterdag in Eugene met een versnelling in de laatste ronde van de finale van de 5.000 meter nog wel op het podium te komen, maar op de laatste 100 meter werd ze door diverse atletes voorbijgelopen. De Ethiopische Gudaf Tsegay veroverde de wereldtitel in 14.46,29.

Hassan was vorig jaar in Tokio de koningin van het olympisch atletiektoernooi met titels op de 5.000 en 10.000 meter en brons op de 1.500 meter. Een jaar later brak het haar in Eugene op dat ze pas heel laat aan haar voorbereiding op de wereldkampioenschappen was begonnen.

Eerder vierde op de 10.000 meter

Hassan, wonend en trainend in Amerika, kwam op de tweede dag van de WK als titelverdedigster op de 10.000 meter niet verder dan de vierde plaats. Overigens zat de topvier in die race wel binnen een seconde. Op de halve afstand bleef ze lang achterin het veld hangen om te versnellen in de slotfase.

Met nog zeshonderd meter te gaan rukte de geboren Ethiopische, die na de Spelen negen maanden niet in actie kwam, op naar de voorste posities. Met nog een ronde te gaan probeerde de 29-jarige atleet de koppositie over te nemen. De Ethiopische Letesenbet Gidey en Gudaf Tsegay, die de race vanaf het begin hadden gedicteerd, gaven zich niet zonder slag of stoot gewonnen.

'Harder trainen'

Op het laatste rechte stuk naar de finish was het duidelijk dat Hassan de kracht miste om mee te doen om de prijzen. "Ik heb hier een lesje geleerd. Ik moet harder trainen. Hard trainen wint het van talent, ook al ben je olympisch kampioene", was haar verklaring voor het gebrek aan succes duidelijk.

Na Tsegay kwam de Keniaanse Beatrice Chebet (14.46,75) als tweede over de streep, brons ging naar de Ethiopische Dawit Seyaum in 14.47,36. Hassan noteerde 14.48,12.