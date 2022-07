Drama Nederlandse estafetteploegen op 4 x 400 meter; geen WK-finales

De Nederlandse estafetteloopsters zijn er op de WK atletiek in Eugene niet in geslaagd de finale van de 4 x 400 meter te halen. De ploeg, bestaande uit Hanneke Oosterwegel, Lieke Klaver, Cathelijn Peeters en Femke Bol, kwam ondanks een compleet mislukte wissel nog knap als derde in de serie over de streep maar werd na afloop gediskwalificeerd.

De Nederlandse mannenploeg, vorig jaar de verrassende nummer twee bij de Olympische Spelen in Tokio, liep een moeizame serie op de 4 x 400 meter. Nationaal recordhouder Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen werden gespaard omdat ze in Eugene al vier keer in actie waren gekomen. Isayah Boers, Terrence Agard, Nick Smidt en Ramsey Angela finishten in de eerste serie pas als vijfde in 3.03,14.

De eerste drie landen van de twee series plaatsten zich automatisch voor de finale van zondag. Het Oranje-viertal moest afwachten of de tijd als nummer vijf voldoende was om als tweede tijdsnelste verliezer alsnog naar de eindstrijd te mogen. Na de finish van de tweede serie zagen ze dat nummer vier Frankrijk 0,01 seconde sneller was dan Nederland en het laatste ticket voor de eindstrijd opeiste.