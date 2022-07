Bosbrand Californië breidt zich verder uit

De bosbrand bij het Yosemite National Park in de Amerikaanse staat Californië breidt zich steeds verder uit. Inmiddels staat ruim 3800 hectare aan natuurgebied in brand en daarmee is de Oak Fire uitgegroeid tot de grootste brand van dit seizoen.

Meer dan 6000 mensen zijn uit de omgeving geëvacueerd, verschillende wegen zijn afgesloten en het vuur bedreigt volgens de brandweer zo'n 2000 gebouwen. Tot nu toe zijn geen doden of gewonden gemeld.

De brand brak vrijdagmiddag uit en is sindsdien zes keer zo groot geworden. De hoge temperaturen, droogte en een lage luchtvochtigheid dragen bij aan de sterke uitbreiding van de vuurzee.

Ruim 400 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. Ze gebruiken daarbij onder meer helikopters, blusvliegtuigen en bulldozers. Tot nu toe lukt het niet de brand onder controle te krijgen.

Reuzenbomen

Het zuidwesten van de Verenigde Staten kampt al geruime tijd met bosbranden. Bijna twee weken geleden woedde een grote brand in het Yosemite Park zelf. Het vuur naderde toen de rand van de Mariposa Grove, waar ruim 500 sequoia's staan. Veel van deze reuzenbomen zijn duizenden jaren oud.

De brandweer slaagde er uiteindelijk in om de bomen te redden.