Parsons prijst uitblinkende Van Domselaar bij Oranje: 'Heel speciaal'

"We waren niet goed genoeg", was bondscoach Mark Parsons realistisch na de uitschakeling door Frankrijk in de kwartfinales van het EK. Hij had had het vooral over de eerste helft. "We waren onszelf niet in de eerste helft. De tweede helft was beter. Ik ben trots op hoe het team toen heeft gespeeld."

Over de vechtlust was Parsons hoe dan ook tevreden: "Daar lag het niet aan." De bondscoach pikte er twee speelsters uit: Daphne van Domselaar en Stefanie van der Gragt. Parsons: "Die gaven een show weg."

Voor keepster Van Domselaar had Parsons een bijzonder compliment. "Dit was de beste prestatie van een keepster op een EK sinds Nadine Angerer in 2013. Heel speciaal", verwees hij naar de Duitse keepster die haar land toen aan de Europese titel hielp.