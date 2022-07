Visser naar halve finale 100 meter horden, Sedney uitgeschakeld

Nadine Visser heeft zich tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanse verzekerd van een plaats in de halve finale op de 100 meter horden. In de series kwam Visser (27) uit op een tijd van 12,76.

Daarmee bleef ze slechts vierhonderdsten van een seconde verwijderd van haar beste seizoentijd.

De nummer 5 van de Olympische Spelen van Tokio was blij dat ze na drie weken in de Verenigde Staten eindelijk in actie mocht komen. Samen met de andere leden van de Nederlandse ploeg streek ze op 2 juli al neer in Irivine, voor een laatste trainingskamp.

Rust

"Eindelijk mag ik lopen. Ik heb er lang op moeten wachten", lachte ze, na negen dagen in het atletenonderkomen op de campus van de Universiteit van Oregon te hebben rondgehangen. "Ik was vooraf bang dat ik daar moeite mee zou hebben, maar ik heb me er goed op ingesteld. En mijn lichaam had dat beetje rust echt ook wel nodig."

Visser kwam met slechts een handjevol wedstrijden in de benen aan in Eugene. "Idealiter wil ik in de aanloop meer wedstrijden lopen op hoog niveau. Dat is ieder jaar het voornemen, maar vaak is dat moeilijk. Ik moet er maar vrede mee hebben."

Gemengde gevoelens

Over haar tijd had ze gemengde gevoelens. "Dit was nog niet zo scherp, terwijl dat wel de bedoeling was. Het was een beetje voorzichtig. Maar ik ben in ieder geval gefinisht. En dat kon niet iedereen vandaag zeggen." Vier atleten struikelden in de series over een horde, onder wie de Amerikaanse wereldkampioene Nia Ali.

Visser, de laatste jaren zowel indoor als outdoor een vaste klant in de finale, rekent ook in Eugene op een plek in de finale. "Daar hoop ik harder dan ooit te lopen." Dat betekent dat ze onder 12,51 moet duiken. "Ik denk dat dat moet lukken."