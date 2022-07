Van Domselaar buigt alleen voor Franse strafschop, Oranjevrouwen uitgeschakeld

Het moest een ploeg zijn die zich op alle fronten kon meten met de Françaises, maar daar was in de eerste helft geen sprake van. De snelheid en beweging bij Frankrijk waren te veel voor de Nederlandse vrouwen die telkens een stap te laat waren en de bal maar kort in bezit konden houden.

Of Vivianne Miedema zou spelen was vooraf de vraag, maar voor Mark Parsons was het eigenlijk geen vraag. "Ik ken Viv, deze wedstrijd niet spelen was voor haar geen optie", zei de bondscoach vooraf over de net van corona herstelde topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen.

Lang hielden de Oranjevrouwen stand in Rotherham, vooral dankzij uitblinkster Daphne van Domselaar, maar in de verlenging was het Frankrijk dat scoorde via een strafschop: 1-0. Daarmee plaatsten de Françaises zich voor de halve finales van het EK en moet titelverdediger Nederland naar huis.

Parsons nam in de rust maatregelen en verving Lineth Beerensteyn door Roord. Daniëlle van de Donk verhuisde naar de rechterflank en Roord nam de plek als aanvallende middenvelder achter Miedema in. En in die nieuwe formatie kroop Oranje uit haar schulp en volgde in de 55ste minuut de eerste mogelijkheid.

Sandie Toletti schoot in kansrijke positie wild over, Melvine Malard schoot in het zijnet en verder was het aan Stefanie van der Gragt te danken dat een tegengoal uitbleef. De verdedigster van Oranje redde op de doellijn na een inzet van Malard en blokte bovendien een schot van Grace Geyoro.

Delphine Cascarino was op links een plaag voor Lynn Wilms en dook naar binnen om met rechts uit te halen. De vuist van Van Domselaar voorkwam een goal en even later voorkwam de paal een goal van de speelster van Olympique Lyonnais.

Rechtsbuiten Kadidiatou Diani leverde het eerste schot af van in totaal twaalf Franse doelpogingen in de eerste helft, tegen één voor Nederland. Van Domselaar redde bekwaam en dat deed de doelvrouw ook toen Dominique Janssen de bal verkeerd raakte.

De 18-jarige aanvalster kon in de reguliere speeltijd geen stempel op de wedstrijd drukken. Dat bleef Van Domselaar wel doen. Nadat Geyoro nog een grote kans had gemist redde de keepster van Twente op een inzet van Cascarino en dook ze een kopbal van de Franse aanvoerster Wendie Renard in blessuretijd op wonderbaarlijke wijze uit de kruising.

Meer was het ook nog niet, want Frankrijk bleef de betere ploeg en de uitblinksters van de eerste helft, Van der Gragt en Van Domselaar, moesten er weer aan te pas komen om tegengoals te voorkomen. In de 72ste minuut achtte Parsons het tijd voor Esmee Brugts, die in het laatste groepsduel met Zwitserland zo goed inviel en nu Van de Donk verving.

Nadat linksback Casparij zich voor het eerst voorin had laten zien, mocht Sherida Spitse een corner nemen en stond Miedema zowaar helemaal vrij. Daar was dat moment. Ze schoot over. Uit een nieuwe corner was het Van der Gragt die op doel kon koppen. Het gaf andermaal aan dat Nederland in de tweede helft wel meedeed.

Het ongeloof was af te lezen van het gezicht van Renard: 22 Franse doelpogingen, geen goal. Een verlenging was noodzakelijk en Parsons liet Miedema, die acht dagen in isolatie had doorgebracht, staan. De spits leidde met balverlies de eerste Franse mogelijkheid van invalster Selma Bacha in. Het schot ging over.

Tien minuten in de verlenging liet Janssen Kadidiatou Diani binnendoor glippen en bracht Janssen al glijdend Diani naar de grond. De VAR adviseerde arbiter Ivana Martincic te gaan kijken en een strafschop was de uitkomst. Van Domselaar had al veel gered en zat er opnieuw dichtbij, maar zag de strafschop van Ève Périsset precies in de hoek verdwijnen.