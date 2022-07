Griekenland getroffen door bosbranden, honderden mensen geëvacueerd

In Griekenland woeden op vier plaatsen grote natuurbranden, zegt de brandweer. Dat is onder meer het geval op het eiland Lesbos voor de kust van Turkije. 450 mensen zijn uit voorzorg in veiligheid gebracht.

De brand op Lesbos brak vanochtend uit op het zuidelijk deel van het eiland. Het vuur kwam dicht bij het populaire resort Vatera en zeker één huis is door de vlammen verzwolgen. Voor de bestrijding van het vuur zijn tientallen brandweerlieden en blusvliegtuigen ingezet. Een brandbestrijder raakte gewond bij de bluswerkzaamheden.

De grootste brand woedt in het noordoosten van het land in het Dadia-nationaal park waar ook zeldzame gieren wonen. De dennen vliegen er makkelijk in brand. Twee andere branden woeden in de regio West-Macedonië en in Peloponnesos, in het zuiden van het land.

Europees geld

De kans op bosbranden wordt vergroot door de hete, droge zomers in het land, in combinatie met stevige winden en de klimaatverandering. De Europese Unie heeft de Griekse bosbeheerder 72 miljoen euro uitgekeerd voor dit jaar om de bossen te onderhouden en ervoor te zorgen dat bosbranden zich niet makkelijk kunnen verspreiden.