Vrouwenvoetbal steeds professioneler, 'maar we zijn er nog lang niet'

Vanavond vecht Oranje in Londen tegen Frankrijk voor een plek in de halve finale. De Fransen zijn dit EK favoriet, de ploeg van bondscoach Mark Parsons is in dit duel de underdog. "Iedereen wil dat we blijven winnen, maar als we willen dat dat blijft gebeuren, dan moet de sport een stuk professioneler worden", zegt Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit.

Sinds het vrouwenelftal in 2017 Europees kampioen werd, heeft het vrouwenvoetbal in Nederland een enorme vlucht genomen. Er is veel veranderd in de sport. Zo lopen de kijkcijfers op en zijn onlangs de basispremies voor de Nederlandse mannen- en vrouwenteams gelijkgetrokken.

"We hebben hier met elkaar hard naartoe gewerkt en dit is een historische stap voor het Nederlandse vrouwenvoetbal", zei Jan Dirk van der Zee, directeur van de KNVB, toentertijd over deze stap.

Verschil nog steeds groot

Toch is het verschil tussen de mannen en de vrouwen op het hoogste niveau nog steeds groot. "Veel speelsters krijgen alleen een onkostenvergoeding of doen het zelfs vrijwillig", zegt Olfers.

Om het vrouwenvoetbal verder te professionaliseren, gaan vanaf het nieuwe seizoen in de Vrouwen Eredivisie nieuwe licentie-eisen gelden. "We hebben de afgelopen tijd met kwaliteitseisen gewerkt, dat was om samen te groeien", zegt Kirsten van de Ven, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB. "De licentie-eisen zijn hoger".

Dat ervaart de ervaren Ajax-speler Liza van der Most ook. Op het hoogste niveau is het verschil met de mannen nog steeds groot: