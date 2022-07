Chinese man geëxecuteerd die ex tijdens livestream in brand stak

In China is een man ter dood gebracht die in 2020 zijn ex-vrouw in brand stak. Dat deed hij terwijl zijn vrouw te zien was op een livestream op haar account op het sociale medium Douyin, de Chinese versie van TikTok. 400 volgers zagen hoe de man binnenstormde en Lhamo, zoals de vrouw heette, begon te gillen. Vervolgens ging het beeld op zwart.

Lhamo's ex, Tang Lu, bleek benzine over haar heen te hebben gegooid en haar vervolgens in brand te hebben gestoken. 90 procent van haar lichaam was verbrand. Volgens de zus van Lhamo zag ze eruit "als een stuk houtskool", zei ze tegen The New York Times. Twee weken later overleed de vrouw.

De zaak veroorzaakte veel ontzetting in China. Ook vestigde het voorval de aandacht op het probleem van huiselijk geweld in China. Volgens activisten falen de autoriteiten in het aanpakken daarvan, vooral op het platteland.

De Tibetaanse Lhamo woonde in een afgelegen een dorp in provincie Sichuan. Tijdens haar huwelijk met Tang Lu werd ze regelmatig mishandeld, zei haar familie. Na hun scheiding dreigde haar ex hun kinderen te vermoorden als ze niet opnieuw met hem zou trouwen. Ze gaf daar aan toe.

Honderden vrouwen vermoord

De mishandelingen gingen door en Tang Lu gebruikte ook geweld tegen de zus van Lhamu. Toen ze naar de politie stapte, kreeg de vrouw te horen dat ze haar geen hulp konden bieden omdat het ging om een "familieaangelegenheid". Na hun tweede scheiding kreeg haar ex-man de voogdij over hun twee kinderen.

In 2016 nam China een wet aan om huiselijk geweld te kunnen aanpakken, maar in de praktijk gebeurt er vaak niks mee. In de jaren daarna werden zeker 900 vrouwen door hun echtgenoot of partner vermoord, bleek uit cijfers van een Chinese vrouwenrechtenorganisatie.

Activisten probeerden met verschillende hashtags op sociale media de zaak van Lhamu aan te grijpen om de lakse houding van Chinese autoriteiten ter discussie te stellen. Die hashtags werden al snel gecensureerd door de autoriteiten.