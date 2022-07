PSV maakt aanvallend indruk, maar wint moeizaam van Betis in laatste oefenduel

Na een uur begon het wisselen, met het luidste applaus voor oud-speler Andrés Guardado. Voorafgaand aan de wedstrijd liet hij nog de twee kampioensschalen zien, die hij op zijn arm had laten tatoeëren na zijn succesvolle periode in Eindhoven van 2014 tot 2017.

De tweede helft zakte het tempo wat in en verloor Hoever zijn tegenstander Juanmi even uit het oog bij een corner, waarna de kleine aanvaller koppend kon scoren.

Sangaré stond met een onderschepping aan de basis van de openingstreffer, hard in de verre hoek binnengeschoten door Gakpo. Maar tussendoor ging de bal via een hakje van Guus Til nog naar Noni Madueke, die met een spijtende pass op Gakpo tekende voor de assist.

Een andere invaller was Phillipp Mwene, die Hoever als rechtsback afloste en net als zijn concurrent zijn momenten zocht om ten aanval te trekken. Na een goede actie van Madueke kwam de bal met een gelukje voor de voeten van Mwene, die met zijn linker de winnende via de paal binnenschoot.

De Eindhovenaren kunnen vanaf volgende week flink aan de bak. Zaterdag staat Ajax-PSV in de Johan Cruijff Arena op het programma, drie dagen later AS Monaco-PSV in de voorronde van de Champions League en weer vier dagen daarna PSV-FC Emmen in de eredivisie.