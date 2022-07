Voormalig Vrij Nederland-hoofdredacteur Rinus Ferdinandusse (90) overleden

Tien jaar later werd hij hoofdredacteur en groeide de populariteit van de krant. Met als hoogtepunt een oplage van bijna 120.000. "Van pakweg 1970 tot 1985 was VN dé krant van Nederland", zei hij daar zelf over. "In die periode was er een unieke samenballing van talent." In het blad stonden lange, spraakmakende stukken over politiek en cultuur. Renate Rubinstein en Hugo Brandt Corstius waren twee beroemde columnisten van VN.

Ferdinandusse kwam in 1959 bij Vrij Nederland werken. Zijn sollicitatie beruste op een misverstand, zei hij in een interview uit 2010 . Hij dacht dat hij solliciteerde op een functie waarin hij stukjes uit buitenlandse kranten zou moeten knippen. Maar hoofdredacteur Mathieu Smedts "dacht dat ik solliciteerde als redacteur en vroeg: 'Kun je schrijven?' " Daarna begon hij direct.

Zijn allereerste verhaal voor Vrij Nederland schreef Rinus Ferdinandusse (1931-2022) reeds in maart 1959 en dat ging over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs: https://t.co/WAuThdmPlO

Na zijn afscheid als hoofdredacteur in 1991 bleef hij actief voor Vrij Nederland. Hij schreef mee aan de Detective & Thrillergids, waar hij de bedenker van was. Zelf schreef hij ook thrillers. Een van zijn boeken, Naakt over de schutting (1966), werd in 1973 verfilmd door Frans Weisz. In 2001 werd hij gevraagd om het boekengeschenk te schrijven voor de Maand van het Spannende Boek.

Sinds 2001 maakte hij deel uit van de jury van het filmfestival Film by the Sea in Vlissingen. Een jaar later werd hij juryvoorzitter, wat hij tot 2014 bleef.

Ferdinandusse had ook een voorliefde voor cabaret. Hij schreef voor het satirische studentenblad Propria Cures en was van 1954 tot 1965 leider van het Haags Studentencabaret. Hij werd landelijk bekend als onderdeel van het satirische VARA-televisieprogramma Zo is het toevallig ook nog eens een keer dat tussen 1963 en 1966 te zien was.