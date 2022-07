Leclerc dankt Sainz na sterk staaltje teamwork dat Verstappen te machtig was

"Dankzij de hulp van Carlos start ik vooraan", klonk een dankbare Leclerc kort na het grijpen van de zestiende pole van zijn carrière. "Ik hoop dat hij zich morgen naar voren kan knokken." Na die veelbesproken sprintrace op Silverstone was Leclerc nog stukken minder blij met Sainz. Verstappen profiteerde toen van een tweestrijd tussen de Ferrari-rijders. Ditmaal toonde Sainz zich dus de ideale teamgenoot. "Dit was echt teamwork. Zonder Carlos was het gat met Verstappen veel kleiner geweest. De eerste poging tot slipstream was niet vlekkeloos, maar de tweede wel. En het is best moeilijk om zoiets goed uit te voeren."

Het was een opsteker voor Ferrari, maar Leclerc rekent zich nog lang niet rijk. Verstappen reed immers een ijzersterke derde vrije training, waarin hij beide Ferrari's ruim achter zich liet. "Het wordt morgen lastig", concludeerde Leclerc. "De Red Bulls oogden ook al erg snel in hun race-simulatie. Bandenslijtage gaat waarschijnlijk een grote rol spelen." Verstappen miste grip Verstappen baalde ervan dat hij die goede derde oefensessie geen passend vervolg had kunnen geven. "Zo zie je maar, een vrije training is geen kwalificatie." "Ik had moeite met de balans van de auto en had onvoldoende grip om echt te pushen, hoewel het wel beter was dan vrijdag. Al met al ben ik redelijk tevreden dat ik op de eerste rij sta."

Het was zaterdag bloedheet op de baan in het Zuid-Franse Le Castellet, waardoor het asfalt daar opwarmde tot zo'n 55 graden. Zondag wordt het waarschijnlijk nóg warmer. De weersomstandigheden zullen grote invloed hebben op het verloop van de race, denkt Verstappen. "De sleutel voor de zege is het in leven houden van de banden, want die gaan het in de hitte superzwaar hebben. Met deze temperaturen is het lastig om de banden goed te managen." Zondag zal alles goed moeten vallen voor de regerend wereldkampioen, wil hij Leclerc passeren en van zijn tweede GP-winst op rij afhouden. Verstappen keek met waardering naar samenwerking tussen zijn Ferrari-rivalen. "Slipstream was een slimme zet van Ferrari. Het gat zou anders kleiner zijn geweest, dat is zeker."