Contract Polman bij Esbjerg ontbonden: 'Dit is niet hoe ik had willen vertrekken'

Estavana Polman is na negen jaar vertrokken bij Team Esbjerg. De topspeelster leefde het laatste seizoen in onmin met de Deense topclub.

Het contract van de 29-jarige Polman liep eigenlijk nog een jaar door, maar is na lang gesteggel ontbonden. Esbjerg meldt dat er een schikking is getroffen en dat de opbouwspeelster vrij is om voor een andere club in binnen- of buitenland te gaan spelen.

Polman botste afgelopen seizoen met trainer Jesper Jensen, die haar weinig speeltijd gaf. De international van Oranje voelde zich genegeerd door de coach. De laatste maanden mocht ze niet meer meetrainen met de eerste selectie. De club deelde haar in een e-mail mee dat ze niet meer in het eerste team zou spelen.

Niet de manier waarop Polman wilde vertrekken

In een video op Instagram wil Polman niet inhoudelijk ingaan op het conflict. "Ik ga het hele verhaal niet vertellen. Ik wilde club, de vrijwilligers en de fans bedanken voor de afgelopen negen jaren", zegt ze.

"Ik kwam hier als een jong meisje en nu vertrek ik als een volwassen meisje", vervolgt ze. "Als ik ergens aan begin, dan wil ik het afmaken. Dit is niet de manier waarop ik had willen vertrekken en ik denk ook niet dat het zo hadden moeten gaan."

Voorzitter Bjarne Pedersen van Esbjerg spreekt van "een lange en onplezierige tijd", als hij terugblikt op het laatste jaar van Polman bij zijn club. "We wensen Estavana het beste en bedanken haar voor de vele geweldige jaren hier. Zonder Estavana zou Esbjerg niet de club zijn die het nu is."

Het is nog niet bekend waar de toekomst ligt van Polman, die met 1.270 treffers topscorer aller tijden van Esbjerg. Ze werd er drie keer landskampioen. Haar vriend Rafael van der Vaart werkt als assistent-trainer bij voetbalclub Esbjerg fB.