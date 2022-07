Vingegaard neemt voorschot op eindzege Tour, Van Aert wint tijdrit

Met het tijdritdrama van twee jaar geleden nog vers in het geheugen, sprak Jumbo-Visma-ploegleider Merijn Zeeman van een 'spannende dag'.

Toch had Zeeman er veel vertrouwen in. "Het voelt anders. We zijn goed voorbereid en de voorsprong is veel groter", vergelijkt hij de situatie met die van 2020, toen Primoz Roglic een voorsprong van 57 seconden in het klassement als sneeuw voor de zon zag verdwijnen.

Dat overkwam Vingegaard niet. De Deen begon met een voorsprong van 3.26 aan de individuele tijdrit over ruim veertig kilometer van Lacapelle-Marival naar Rocamadour en ging als een raket over het parcours. Aan de finish was hij net iets langzamer dan Van Aert, maar wel bijna tien seconden sneller dan Tadej Pogacar.

Specialisten aan het werk

De eerst tijdritspecialist aan de start was Mikkel Bjerg. De Deen, die vooral in de eerste zware Pyreneeënetappe vriend en vijand verraste met een sterk optreden, zette een goede tijd neer. "Ik had Tadej Pogacar achter me in de auto", verklaarde Bjerg na de finish. "Ik wilde een showtje opvoeren voor hem."

Bjerg kon niet lang genieten van zijn plaats in de hotseat. Vlak na hem ging wereldkampioen Filippo Ganna namelijk van start en de Italiaan was onderweg al ruim sneller dan de concurrenten die al binnen waren en aan de finish was er helemaal geen twijfel meer. Hij verpulverde de tot dan toe snelste tijd.

Van Aert wist op dat moment dus wat hij moest rijden om Ganna te verslaan en de Belg was op het eerste tussenpunt al bijna veertien seconden sneller dan de Italiaan. Zijn voorsprong was op het tweede meetpunt nog groter geworden en stabiliseerde vervolgens.