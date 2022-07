Vanavond op tv: Wat is Poetin van plan? • Studenten uitgesloten van toeslag

De Russische defensieminister gisteren dat Oekraïne zich geen zorgen hoeft te maken over aanvallen op hun havens. Maar ondanks de gisteren bereikte graandeal , slaan vandaag in de haven van Odessa toch weer Russische kruisraketten in. En ondertussen slaat president Poetin op internationale podia oorlogszuchtige taal uit. Hoe moeten we zijn acties interpreteren? Te gast is historicus en Ruslandkenner Hubert Smeets .

Gas onder Cyprus

Terwijl heel Europa wanhopig op zoek is naar gas, liggen er onder de zeebodem van Cyprus gigantische, onaangeboorde gasvelden. Op het eiland zijn conflicten de norm. waardoor het gas vooralsnog onaangeroerd is gebleven. De vraag is dan ook of het gas de Europese Unie uit de nood kan helpen.

Europa-correspondent Saskia Dekkers bezocht het eiland voor de serie 'De Nieuwe Muur', over de veranderingen die de inval van Rusland in Oekraïne teweeg brengen in Europa.