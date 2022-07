'Als het graan Oekraïne uit komt, kunnen de voedselprijzen dalen'

In Oekraïne ligt meer dan 20 miljoen ton graan te wachten op export. Het akkoord dat gisteren werd gesloten, moet het mogelijk maken dat het graan over de Zwarte Zee naar Turkije wordt vervoerd. Daar wordt gecontroleerd of er geen wapens worden gesmokkeld en vervolgens kan het graan via de Bosporus de wereld over. Vooral landen in Afrika en het Midden-Oosten zijn van Oekraïense landbouwproducten afhankelijk.

Missile strike hit a building in Odessa’s port. Smoke visible rising from it. pic.twitter.com/XPLQS7qLd3

Thijs Geijer, sectoreconoom bij ING, zegt dat de daling van de graanprijs op de financiële markten al een tijdje aan de gang was. Daarmee werd een voorschot genomen op de gisteren gesloten deal. "Er zat al een verwachting in de markt dat het zou lukken."

Voor de Nederlandse consument kan dat betekenen dat bijvoorbeeld voedsel weer wat goedkoper wordt. Maar het is nog even afwachten of de prijs van graan, die gisteren op de beurzen daalde toen de overeenkomst was gesloten, lager blijft.

Als de graantransporten op gang komen, is dat goed voor veel partijen, zegt Emmen. "Denk aan de Oekraïense boeren, maar denk ook aan de landen waar wellicht hongersnood kan ontstaan door gebrek aan granen. Het is ook goed voor de handel zelf. Er komt meer graan beschikbaar en dan daalt de prijs. Dat is gunstig, want de prijzen waren enorm gestegen."

Caroline Emmen, directeur van Het Comité van Graanhandelaren, schrikt wel van de aanval. "We hebben het vertrouwen nodig dat een aantal praktische zaken ingevuld kunnen worden om de handel op gang te krijgen. Op het moment dat je de infrastructuur aanvalt, kun je je afvragen of iedereen het aandurft om naar de haven te komen, de goederen te verhandelen, te verladen en de schepen te laten gaan. Dus ik vind het echt geen goed nieuws."

Emmen van Het Comité van Graanhandelaren wijst erop dat ook Nederland een grote importeur is van graan uit Oekraïne. "Nederland is een handelsland, er komen hier veel maïs, tarwe en oliehoudende zaden. Dat wordt via Rotterdam weer verhandeld. Het zal ook hier effect krijgen."

"Wat ook invloed kan hebben op de prijs is dat Rusland meer mag exporteren volgens de graandeal", zegt ze. "Daardoor komen er wereldwijd weer meer grondstoffen beschikbaar. De prijs daalt als het aanbod toeneemt."

Volgens Geijer wordt vooral over graan gesproken, maar er ligt ook maïs, dat wordt gebruikt voor veevoer. Dus het is ook een opsteker voor de boeren in Nederland, omdat veevoer goedkoper kan worden. En goedkoper veevoer leidt wellicht tot goedkoper vlees."

Veilig varen

Beiden zeggen dat het nu aankomt op de praktische uitvoering van het akkoord. "Het gaat erom dat schepen gaan varen en dat ze veilig kunnen varen", zegt Geijer. "En dat de handelaren het vertrouwen hebben dat het gaat lukken. De verzekering was torenhoog, maar de premies zijn nu wel lager, zoals ik heb begrepen. Daardoor wordt het haalbaarder. Er zal dit weekend veel worden gerekend en of gebeld of ze dit kunnen gaan doen."

"Er zijn best nog wat uitdagingen", zegt Emmen. "Voor handelaren is het de vraag of ze de goederen op de plek van bestemming kunnen krijgen. Is het te verzekeren, heb ik een boot beschikbaar, is er bemanning die mee wil? Onze verwachting is dat op het moment dat er één schip in beweging komt, er meer volgen. We hopen natuurlijk oprecht dat die schepen een vrije doortocht over de Zwarte Zee krijgen."

Nieuwe oogst

Voor Oekraïne is het transport de bottleneck in het proces. "Het is van belang dat het graan zo snel mogelijk wordt verscheept, omdat de volgende oogst al is begonnen, zo goed als dat gaat onder de huidige omstandigheden. Ik begrijp dat 10 procent al van het land is gehaald. Er is grote druk op de landbouw om het graan weg te krijgen, anders kan de nieuwe lading niet komen."

Eerst moeten de schepen die nu nog in de Oekraïense havens liggen wegvaren om plaats te maken voor nieuwe, zegt hij. "Dat zou nu al van start kunnen gaan, volgens de VN. Dan heb je het bewijs. Daar zal ook door de markten nauwgezet naar gekeken worden."