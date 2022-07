Alaphilippe is helemaal terug na zware val en wint weer eens op Muur van Hoei

In de schaduw van de Tour de France heeft Julian Alaphilippe na maandenlang blessureleed weer van zich laten horen. De Fransman schreef de eerste etappe in de Ronde van Wallonië op zijn naam.

Die val koste hem deelname aan de Tour de France. Een maand geleden maakte Alaphilippe al zijn rentree op het Frans kampioenschap. Hij bereidt zich in Wallonië voor op de Vuelta en het WK in het Australische Wollongong in het najaar.

Wereldkampioen Alaphilippe rijdt in Wallonië zijn eerste etappekoers sinds zijn zware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik in april. De renner van QuickStep liep daarbij diverse botbreuken en een klaplong op.

Biniam Girmay’s new helmet is very eye-catching. https://t.co/vllNRR2JNo pic.twitter.com/Lf0RrFdDf9

Ook Biniam Girmay gebruikt de vijfdaagse rittenkoers door het Franstalige deel van België om zijn rentree in het peloton te maken. De revelatie van het voorjaar uit Eritrea kwam behoudens het kampioenschap van zijn land niet meer in actie sinds zijn merkwaardige opgave in de Giro d'Italia in mei.

Opvallende helm Girmay

Nadat hij Mathieu van der Poel klopte in de sprint en de tiende etappe op zijn naam schreef, ging het mis bij de podiumceremonie. Bij het ontpoppen van de fles cava schoot de kurk in zijn oog. Girmay moest naar het ziekenhuis en kon een dag later niet van start.

Bij zijn rentree bleek dat Girmay inmiddels de humor van het incident kon inzien. Op zijn helm had de renner een kurk met bokshandschoenen laten afbeelden.