Apenpokkenuitbraak is internationale noodtoestand, zegt WHO

De wereldwijde uitbraak van het apenpokkenvirus is een internationale noodtoestand, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bepaald. Het is de zevende keer dat de WHO die status aan een virusuitbraak toekent, de vorige keer was begin 2020 met het coronavirus. Ook enkele ebola-uitbraken en de uitbraak van het zikavirus kregen eerder die status.

Officieel is er sprake van een Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Dat is het hoogste waarschuwingsniveau dat de WHO kan toekennen. Een speciale commissie vergadert erover of een uitbraak aan de criteria voor een PHEIC voldoet. Afgelopen donderdag kwam de commissie samen.

Opmerkelijk is dat er geen consensus was over de toekenning van de internationale noodtoestand. Negen van de commissieleden waren tegen, zes voor. Het laatste woord was echter aan directeur-generaal Tedros van de WHO, die de classificering wel wilde toekennen. Het is de eerste keer dat de beslissing om een PHEIC uit te roepen op een dergelijke manier is genomen.

Er zijn nu zo'n 16.000 gevallen van apenpokken bekend wereldwijd, verspreid over 75 landen. Er zijn vijf doden gevallen. Volgens Tedros is doorslaggevend dat de uitbraak zich mondiaal snel verspreidt in landen waar het virus nog niet eerder voorkwam, via nieuwe transmissieroutes "waarover we nog te weinig begrijpen". In Europa is volgens Tedros sprake van een hoog risico voor de volksgezondheid, in de rest van de wereld is het risico gematigd.