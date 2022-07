Demonstratie op de Dam met vrachtwagens en trekkers

Het protest in beeld:

Na de bijeenkomst op de Dam, liepen de demonstranten een route door de stad, meldt AT5/NH Nieuws . Veel demonstranten droegen een rode zakdoek en liepen met een omgekeerde Nederlandse vlag. Ook droegen ze spandoeken en borden met teksten als 'No Farmers, No Food', 'Echte burgers steunen boeren' en 'Het klopt niet'.

De demonstratie was een initiatief van de actiegroep Samen voor Nederland, ook wel bekend van protesten tegen de coronamaatregelen.

Op de Dam in Amsterdam hebben hebben zo'n 1000 mensen gedemonstreerd, onder meer om steun te betuigen aan de boeren. De protestmars daarna trok zo'n 3000 deelnemers, schat de gemeente.

Op een aantal plekken in de stad zijn tractoren tegenhouden. "Anders zou het te vol worden op de Dam. Iedereen die we erop aanspraken leek dat wel te begrijpen."

Behalve op het stikstofbeleid was de demonstratie ook gericht op andere zaken, zoals de toeslagenaffaire, coronaregelgeving en overbevolking. Volgens de gemeente is het protest ordelijk en zonder problemen verlopen.

Ook in Den Haag werd gedemonstreerd. Daar gingen twee demonstranten de Hofvijver in. Zij hingen een omgekeerde vlag op bij het Torentje. Tegen de vier mensen die betrokken waren bij de actie is proces-verbaal opgemaakt.