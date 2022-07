Bergwijn sluit frustrerende tijd bij Spurs af: 'Zie Ajax als stap vooruit'

Dat is logisch; hij is immers de duurste aankoop in de geschiedenis van de eredivisie. Bergwijn maakte voor 31,25 miljoen euro de overstap naar Amsterdam. Het lijkt onvermijdelijk dat zo'n recordbedrag extra druk met zich meebrengt.

Bergwijn is met Ajax op trainingskamp in Oostenrijk. De aanvaller oogt gretig op het veld van de Smaragd Arena in het pittoreske dorpje Bramberg am Wildkogel. Na de training komt hij op zijn gemakje aangelopen. Hij is de door de pers meest aangevraagde speler op deze vrijdag.

Steven Bergwijn kwam deze zomer voor een recordbedrag van 31,25 miljoen euro naar Ajax. Hij hoopt met het WK in het vooruitzicht weer veel aan spelen toe te komen in Amsterdam. - NOS

Dat betekende in het geval van de oud-PSV'er een terugkeer naar de eredivisie. Hoewel de Nederlandse competitie een stuk lager staat aangeschreven, ziet Bergwijn het niet als een degradatie. "Ik zie Ajax als een stap vooruit. Ze spelen altijd goed voetbal en doen vaak mee in de Champions League."

"Ik heb niet het gevoel dat ik bij Tottenham heb gefaald. Ik heb ook gewoon een beetje pech gehad. Ik heb veel verschillende trainers gehad en soms heb je in het voetbal gewoon wat geluk nodig. Ik heb daar veel mooie dingen laten zien, alleen was het voor mij wel tijd om een nieuwe stap te maken."

Het WK dat komende winter in Qatar wordt gehouden, speelde een voorname rol in Bergwijns keuze. "Voor de bondscoach is het belangrijk dat ik regelmatig speel; het maakt niet uit waar. Ik heb wel met hem over Ajax gesproken."

Ook Davy Klaassen, Steven Berghuis en Daley Blind praatten op hem in bij Oranje. Bergwijn moet lachen. "Dat is een beetje dollen. Dan zeggen ze dat ze me hier willen hebben. Kampioen willen worden. Dat zijn gewoon mooie dingen."

Ajax is nog op zoek naar een extra spits. Hebben ze ook al ingepraat op Memphis Depay, zijn maatje in de aanval bij Oranje? "Voetballend zou hij hier heel goed kunnen meedraaien. Het is een fantastische spits. Ik heb alleen nog geen contact gezocht, haha."

Geboren Amsterdammer

Voor de geboren Amsterdammer voelt de terugkeer naar Ajax als thuiskomen. Hij kent nog een aantal spelers van zijn tijd in de jeugdopleiding (2005-2011) van de club, maar ook van het Nederlands elftal en tegen veel Ajacieden heeft hij gevoetbald. In zijn tijd bij PSV vond hij Dusan Tadic het irritantst om tegen te spelen.

"Tadic was vervelend om tegen te spelen. Hij is sterk en ziet het spelletje, maar hij is ook slim. Hij betrekt het publiek erbij en praat met scheidsrechters. Dat heeft ook met ervaring te maken. Hij is een echte aanvoerder."

Over een week speelt Bergwijn zijn eerste officiële wedstrijd. Uitgerekend tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal.

"Ik volg PSV nog wel, vooral met de aankopen die ze hebben gedaan. Ze hebben natuurlijk ook een sterk team. Ik denk dat PSV de laatste jaren de grote concurrent van Ajax is. Het is altijd speciaal als je tegen je oude club speelt en je jongens ziet met wie je lang hebt samengespeeld."