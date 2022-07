Verstappen snelste op derde training en gaat met goed gevoel kwalificatie in

Sainz zal vooral balen van het nieuws dat hij zondag achteraan moet starten. Dat was het gevolg van het vervangen van meerdere onderdelen aan zijn Ferrari, nadat zijn krachtbron explodeerde tijdens de vorige race in Oostenrijk.

Grand Prix van Frankrijk bij de NOS

De twaalfde grand prix van het seizoen begint zondag om 15.00 uur en is rechtstreeks te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. De race is ook via flitsen in Radio Tour de France op NPO Radio 1 te volgen.

Een uitgebreide samenvatting, met een analyse van Jan Lammers, is zondagmiddag vanaf 17.00 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de app.