Leclerc sneller dan Verstappen op bloedheet Zuid-Frans asfalt en pakt pole

Charles Leclerc start de Grand Prix van Frankrijk vanaf poleposition. In een spannende kwalificatie was hij te snel voor Max Verstappen, die zondag op P2 zal beginnen. Voor de racefans op de tribunes langs het circuit Paul Ricard waren de weersomstandigheden nog net lekker. Een graad of dertig en een flinke Provençaalse wind. Voor de banden onder de bolides van de coureurs was het echter funest. Het asfalt op de baan in Le Castellet was bloedheet en liep op tot zo'n 55 graden. Met dergelijke temperaturen jagen coureurs hun banden er in rap tempo doorheen. Het managen van de banden is dit weekend daarom cruciaal en dus was het ook zaterdagmiddag nog zaak om informatie te vergaren voor de race van morgen. Dat gold al helemaal voor Carlos Sainz van Ferrari, die door een gridstraf sowieso achteraan begint. Tegenvaller Franse fans Verstappen reed geen slechte eerste sessie, maar werd gehinderd door het vele verkeer voor hem en was mede daardoor iets trager dan Leclerc. Voor het Franse publiek was het zuur dat Pierre Gasly het eerste gedeelte van de kwalificatie niet doorkwam. Zo bleef er voor het thuispubliek nog anderhalve Fransman over om voor te juichen: de Normandiër Esteban Ocon en Leclerc. Laatstgenoemde rijdt onder de Monegaskische vlag, maar kent de omgeving rond het Paul Ricard als geen ander. Hij maakte zijn eerste meters als coureur op een kartbaan in Brignoles, op zestig kilometer van Le Castellet.

In de tweede sessie waren de Ferrari's het sterkst. Sainz klokte een razendsnelle eerste tijd en hield Leclerc kort achter zich. Verstappen, die in Q2 maar één run afwerkte, bleef daar ruim achter. Ocon, Sebastian Vettel, Alexander Albon, Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo vielen af. In de strijd om pole offerde Sainz zich op voor zijn stalgenoot, die hij een slipstream gaf. Die strategie werkte, want Leclerc was in de laatste sessie 0.3 seconde sneller dan Verstappen. Eerder op de zaterdagmiddag had Verstappen op de derde vrije training nog de snelste tijd neergezet. Hij hield beide Ferrari's toen ruim achter zich.