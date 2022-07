Vakantiedrukte op Europese wegen, ook weer lange files bij Dover

Waarschijnlijk zijn de wachttijden vandaag nog langer dan gisteren, toen Britten ook al uren in de rij moesten staan. Op de eerste dag van de schoolvakantie liep de vertraging op tot wel zes uur. De voorspelling is dat er vandaag in totaal tienduizend auto's naar het vasteland willen. Gisteren gingen 8500 auto's door de douane heen.

Opnieuw staan Britse vakantiegangers en vrachtwagenchauffeurs buiten de haven van Dover uren in de rij om naar het Europese vasteland te reizen. Er staan files door de lange wachttijden bij de douane in de veerbootterminal.

De Britten geven Frankrijk de schuld van de opstoppingen: volgens het havenbedrijf hebben de Fransen te weinig grenspersoneel naar Dover gestuurd. De Fransen zeggen dat controles langer duren omdat Groot-Brittannië geen lid meer is van de Europese Unie. Wie vanuit Engeland naar het Europese vasteland gaat, moet sinds de Brexit door een uitgebreidere paspoortcontrole dan voorheen.

Files in Frankrijk

Ook op het Europese vasteland is het vandaag druk op de weg. Wel nemen de files in de middag geleidelijk af. Op de Franse A7, de bekende Route du Soleil, had het verkeer vanochtend tussen Vienne en Orange te maken met drie uur vertraging. Rond 13.30 uur was dat afgenomen tot zo'n twee uur. Op de A10 van Parijs via Bordeaux naar Spanje, is de vertraging in totaal meer dan drie en een half uur.

Ook bij een aantal tunnels in Oostenrijk en Zwitserland is het erg druk. Het verkeer staat onder meer vast bij de Gotthardtunnel tussen Zwitserland en Italië, daar is de vertraging bijna anderhalf uur.

De ANWB heeft gewaarschuwd dat het de hele vakantieperiode druk is op de Europese wegen. Naar verwachting wordt volgende week zaterdag de drukste dag van de zomer, dan trekken ook de Zuid-Europeanen er massaal op uit.