Raketaanval op haven Odessa binnen dag na akkoord over graantransport

Nog geen 24 uur na de graandeal tussen Oekraïne en Rusland is de Oekraïense havenstad Odessa beschoten met raketten. Volgens het Oekraïense leger is de infrastructuur van de haven getroffen.

De haven zou zijn aangevallen met kruisraketten. Twee werden door luchtafweer onschadelijk gemaakt, twee andere kwamen op de haven terecht, melden de autoriteiten van de stad. Rusland maakt geen melding van een aanval op Odessa.

Het Oekraïense parlementslid Oleksiy Gontsjarenko zegt dat er brand is uitgebroken in de haven.

Ooggetuigen maken melding van overvliegende Russische gevechtsvliegtuigen en op Twitter circuleren beelden van raketten die in de lucht ontploffen.

Het is de bedoeling dat de komende tijd vanuit Odessa Oekraïens graan over de Zwarte Zee wordt geëxporteerd naar Turkije, en van daaruit naar de rest van de wereld. Oekraïne is een van de grootste graanleveranciers ter wereld. Er ligt volgens president Zelensky 20 miljoen ton graan te wachten op export.

'Schandelijke aanval'

De Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne, Bridget Brink, noemt de aanval schandelijk. "Het Kremlin maakt voedsel nog steeds onderdeel van de oorlog. Rusland moet hiervoor ter verantwoording worden geroepen."

Volgens woordvoerder Oleg Nikolenko van het ministerie van Buitenlandse Zaken is de Russische raket "een fluim van Vladimir Poetin in het gezicht van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres en van de Turkse president Recep Erdogan, die een enorme inspanning hebben geleverd om de deal te bereiken, en die Oekraïne dankbaar is".

Hij vraagt dringend aan de VN en Turkije om er zorg voor te dragen dat Rusland zijn afspraken over de graandeal nakomt.