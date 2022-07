Californië geteisterd door nieuwe felle bosbrand

Een nieuwe bosbrand in de Amerikaanse staat Californië heeft in minder dan negen uur tijd ruim 4000 hectare aan natuur verwoest. De brand vlak bij het Yosemite National Park brak gisteren uit en grijpt razendsnel om zich heen. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. Mensen die in de nabijheid wonen van het gebied dat in brand staat, zijn geëvacueerd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Van ver zijn de grote rookwolken boven het natuurgebied te zien. Door de hoge temperaturen en droogte is de dichte vegetatie in het gebied kwetsbaar voor branden. De harde wind en lage luchtvochtigheid bemoeilijkten het blussen van het vuur. Inmiddels is de wind afgenomen. Het gaat om een van de grootste bosbranden van dit jaar:

