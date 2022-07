Oefenduel Ajax afgelast wegens drie coronagevallen in selectie

Ajax kampt een week voor de start van het nieuwe seizoen met een corona-uitbraak in de selectie. Wegens drie positieve gevallen is het oefenduel van vandaag tegen Eintracht Frankfurt afgelast.

De selectie van Ajax verblijft momenteel voor een trainingskamp in Oostenrijk.

De spelers en stafleden die niet besmet zijn, vliegen vanavond zoals gepland weer naar Nederland. De drie positief geteste spelers zijn vanochtend met de auto naar huis vertrokken.

Kritiek na schenden quarantaine in Portugal

Een half jaar geleden kreeg Ajax nog veel kritiek na een vergelijkbare situatie. Na een trainingskamp in Portugal gingen vier besmet geraakte spelers tegen de coronaregels in niet in quarantaine, maar keerden ze met een privévliegtuig naar huis. "De regels voor de topsport kunnen niet altijd hetzelfde zijn als voor de maatschappij", zo reageerde toenmalig trainer Erik ten Hag op de ophef daarover.

Ajax speelde in de voorbereiding op het nieuwe seizoen vijf oefenduels (drie zeges, één gelijkspel en één nederlaag). Dinsdag staat nog een laatste oefenduel met het Oekraïense Sjachtar Donetsk gepland.

De ploeg van de nieuwe trainer Alfred Schreuder begint volgende week zaterdag aan het nieuwe seizoen, met het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Op 6 augustus speelt Ajax als titelverdediger zijn eerste duel in de eredivisie, uit tegen Fortuna Sittard.