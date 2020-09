Rust keert terug na valpartij en waaiers aan Atlantische kust

De opluchting is groot bij de ploegen na de verplichte coronatesten van de rustdag. Tijdens de testronde op de rustdag in de Tour de France is geen enkele renner die nog in koers is positief getest op het coronavirus. Zodoende kunnen alle ploegen gewoon van start gaan in de tiende etappe van Île d'Oleron naar Île de Ré.

Wel zijn er vier stafleden van vier verschillende ploegen positief getest. Dat heeft echter geen gevolgen voor de koers omdat de regel is dat een ploeg pas bij twee besmettingen uit de Tour wordt gehaald.