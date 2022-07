Dijkgraaf: vanaf najaar meldpunt voor bedreigde wetenschappers

Bedreigde wetenschappers moeten vanaf het najaar een melding kunnen doen bij een centraal meldpunt, wetenschapveilig.nl. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt dat in het AD

De koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL) werkt aan het informatie- en meldpunt, zoals dat ook voor journalisten bestaat in de vorm van persveilig.nl. Ook moeten er aanspreekpunten en een meldnummer komen. Daarnaast wil de minister dat er meer onderzoek komt naar hoe wetenschappers een veiliger werkomgeving kan worden geboden.

Het initiatief van de minister komt nadat RIVM-directeur Jaap van Dissel en plaatsvervangend hoofd Analyse van de NCTV Nikki Sterkenburg ernstig zijn bedreigd. Voor de bedreigingen aan het adres van Van Dissel zijn meerdere mensen veroordeeld. Ook noemt Dijkgraaf het voorbeeld van de Belgische viroloog Marc van Ranst, die thuis door iemand met een raketwerper werd opgewacht.

"Wetenschappers moeten veilig hun werk kunnen doen en zich vrij voelen hierover het gesprek met de samenleving aan te gaan", zegt Dijkgraaf in de krant. Hij vindt dat er te weinig oog is voor de veiligheid van wetenschappers.

Bedreiging na publiek optreden

Het College voor de Rechten van de Mens pleitte vorige maand ook al voor betere bescherming van wetenschappers en andere deskundigen die in de media verschijnen. In het jaarverslag over 2021 concludeerde de organisatie dat deelname aan het publieke debat steeds onveiliger wordt.

In 2021 kwam uit een enquête van de wetenschapssite voor het hoger onderwijs ScienceGuide naar voren dat 43 procent van de deelnemende wetenschappers na een publiek optreden in de afgelopen vijf jaar is bedreigd, uitgescholden of op een andere manier is geïntimideerd.

Vorig jaar zeiden universiteiten meer te willen doen voor bedreigde wetenschappers, zoals standaard aangifte doen bij bedreiging en intimidatie. Verder willen ze dat voor wetenschappers die hiermee te maken krijgen psychosociale hulp beschikbaar is.