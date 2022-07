Bol schikt zich in rol 'best of the rest': 'Record meer bijzonder dan mijn zilver'

Uit bijgeloof speldt Femke Bol haar startnummer steevast met vier goudkleurige veiligheidsspelden vast aan haar oranje wedstrijdshirt. Zo was het na de memorabele 400 meter horden toch nog iets van goud dat blonk voor de 22-jarige atlete, die zich tijdens de WK in Eugene liet kronen tot 'best of the rest'. 'Buitenaards' was het woord dat de lading misschien nog wel het beste dekte tijdens de eindeloze nabeschouwingen van de race die draaide om Sydney McLaughlin en niemand anders. De Amerikaanse olympisch kampioene liet op haar favoriete baan niets over van haar eigen wereldrecord, dat tot vrijdag met een al indrukwekkende 51,41 op haar naam stond.

De Nederlandse verovert zilver op de 400 meter horden. "Dat is een stapje omhoog in vergelijking met de Olympische Spelen. Er is nog veel mogelijk op de 400 meter horden", zegt ze over het wereldrecord (50,68) van Mclaughlin. - NOS

In het Hayward Field Stadium dook ze daar in de finale niet minder dan 0,73 seconden onder. Om haar onwaarschijnlijke 50,68 in perspectief te zetten: met die tijd was McLaughlin eerder die avond in de eindstrijd van de reguliere 400 meter als zevende gefinisht. De Amerikaanse, die veertien passen tussen de horden maakt, loodst de 400 meter horden hoogstpersoonlijk nieuwe tijdperken in. Als eerste vrouw slechtte ze de barrière van 52 seconden, iets dat ze in totaal viermaal flikte. Met haar recente sub-51'er is de standaard opnieuw stevig bijgesteld. En misschien wel onhaalbaar geworden voor haar achtervolgers. Euforisch De onwerkelijke uithaal van McLaughlin maakte Bol, zelf goed voor 52,27, na afloop evenwel euforisch. Nee, zo bezwoer ze, de moed zonk haar bij het zien van die 50,68 niet in de schoenen. 1,59 seconden verschil tussen de nummers 1 en 2, het is over 400 meter horden zowat een lichtjaar verschil.

De Amerikaanse verovert de wereldtitel op de 400 m horden en snoept ruim zeven tienden van haar wereldrecord af. Achter haar finisht Bol op afstand als tweede. "Het is fijn concurrenten te hebben die je uitdagen om sneller te lopen." - NOS

Ze had oprecht genoten van de race met eeuwigheidswaarde die zich voor haar ogen afspeelde, klonk het. "Dit wereldrecord vind ik meer bijzonder dan mijn zilveren medaille. Daarvoor houd ik te veel van mijn sport." En berustend: "Natuurlijk wil ik goud. Dat willen we allemaal. Maar als iemand 50,6 loopt....." Bol, die op de 400 meter vlak een persoonlijke toptijd heeft staan die slechts 0,31 seconden sneller is dan McLaughlins kersverse wereldrecord mét horden, kon zelf meer dan tevreden zijn met de evenaring van haar beste seizoentijd. Al was ze de eerste om te erkennen dat dit na het zien van de beelden misschien een beetje vreemd klonk. Verwarring Zelf was ze bij het passeren van de finish aanvankelijk ook in verwarring, bekende Bol. Eerst dacht ze dat ze een goede race aan het lopen was. Maar toen zag ze hoe ver McLaughlin in de laatste veertig meter bij haar weg liep. De automatische blik op het scorebord, waar die alleszins acceptabele lage 52'er achter haar naam stond, maakte uiteindelijk duidelijk dat het allemaal toch zo slecht niet was geweest. "Wanneer ik niet blij ben met zilver omdat iemand anders 50,6 loopt, ga ik mijn eigen prestatie omlaaghalen. Ik ben hier supertrots op. En ik vind het supergaaf dat zij zo loopt." In de mondiale pikorde is Bol in ieder geval een plekje opgeschoven, zo constateerde ze tevreden. En dat terwijl ze zich aan het begin van dit seizoen nog hardop afvroeg of ze de successen van 2021 ooit zou evenaren.

Quote Ik blijf in ieder geval mijn eigen ding doen. Misschien lukt het dan ooit Atlete Femke Bol op de vraag of haar concurrente Sydney McLaughlin te verslaan is

Dat was het jaar van haar grote doorbraak. Waarin ze in de Diamond League zes uit zes scoorde, een score van de volle honderd procent. Maar vooral het seizoen waarin ze in Tokio de olympische 400 meter horden afsloot met een bronzen medaille en een Europees record van 52,03. 'Bambi' Bol is allang geen 'Bambi' meer, de bijnaam die ze in de jeugd kreeg, omdat de armen en benen van de slungelige tiener alle kanten op schoten als ze over de horden sprong. Ze is uitgegroeid tot een volgroeid hert waarvoor obstakels er alleen nog maar staan om sierlijk overheen te springen. Bol zweert bovendien bij een planmatige aanpak. Weinig atleten die zo gestructureerd te werk gaan als de studente communicatiewetenschappen aan de Wageningen University. Bol beschikt over een arsenaal boekjes waar ze alles in opschrijft. Trainingen, tijden, planningen, wedstrijden, alles wordt in verschillende schriften geregistreerd en opgeslagen, zodat ze te allen tijde kan terugvallen op hetgeen haar heeft gebracht waar ze momenteel staat.

De Nederlandse verovert in Eugene zilver achter de ongenaakbare Amerikaanse Sydney McLaughlin, die het publiek op een geweldig wereldrecord trakteert. Bol is superblij met haar medaille. - NOS