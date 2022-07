Flamboyante strafpleiter Piet Doedens (79) overleden

Strafpleiter Piet Doedens is op 15 juli overleden. Gisteren is hij in besloten kring gecremeerd, meldt De Telegraaf. Doedens werd 79 jaar.

Piet Doedens verdedigde verdachten in tal van geruchtmakende zaken, zoals de zogeheten paskamermoord. Daarin stond hij fietsenmaker Rob van Zaane bij, die in 1987 was veroordeeld tot 12 jaar cel voor het vermoorden van verkoopster Sandra van Raalten. In hoger beroep werd Van Zaanen vrijgesproken nadat Doedens de resultaten van een geurproef met speurhonden van tafel had geveegd, wat het technische bewijs vormde in de zaak.

Andere opvallende zaken waarin de altijd onberispelijk geklede Doedens optrad, waren de Puttense moordzaak en het hoger beroep in de zaak rond de moord op de 13-jarige Sybine Jansons uit Maarn. Ook stond hij enkele grote drugscriminelen bij zoals Henk Rommy en De Hakkelaar.

Verder werkte Doedens met zijn bevriende collega Jan Boone aan de moord op de Rotterdamse John Bestebreurtje, alias de Bingokoning. In die zaak lieten ze een heel meer leegpompen omdat het moordwapen op de bodem zou liggen. Uiteindelijk werd er een wapen gevonden, maar dat bleek niet het wapen te zijn waarmee de moord was gepleegd.

Doedens onderscheidde zich door zijn beknopte, scherp geformuleerde betogen in de rechtszaal. Foto's van de advocaat in zijn werkkamer tonen een interieur vol antiek, gedecoreerd met opgezette dieren.

Naamplaat poetsen

Doedens begon zijn loopbaan bij Max Moszkowicz sr in Maastricht. Zijn eerste klus was het poetsen van de naamplaat van advocatenkantoor. Zes jaar later begon de jurist zijn eigen kantoor in Utrecht, waar hij vandaan kwam.

In 2007 kreeg Doedens een hersenbloeding waarna hij stopte als advocaat en een teruggetrokken bestaan leidde. Goede vriend en ex-misdaadverslaggever van De Telegraaf Cees Koring wist hem over te halen tot een boek over zijn leven. De autobiografie met de titel De waarheid bestaat niet, dus zoek iets dat erop lijkt lag in 2013 in de schappen.