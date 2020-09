Meer regio's Frankrijk op oranje • 'Vaccins alleen op de markt als ze veilig zijn'

De meeste besmettingen per 10.000 inwoners waren afgelopen week in Ouder-Amstel, Delft en Amsterdam. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Daarbij moet worden aangetekend dat Ouder-Amstel relatief weinig inwoners heeft, en een uitbraak daardoor sneller opvalt. Het gaat daarbij om 12,8 positieve tests per 10.000 inwoners. Zowel in Delft als in Amsterdam gaat het om circa 11 positieve tests per 10.000 inwoners.

Amsterdam is in absolute aantallen nog steeds de onbetwiste coronahoofdstad, met 963 positieve tests. Vorige week waren dat er nog 558. De hoofdstad wordt gevolgd door Rotterdam en Den Haag, met 575 en 574 positieve tests. Dat waren er vorige week nog respectievelijk 374 en 331.

Het aantal afgenomen tests steeg vorige week wederom flink, van 164.00 naar 180.000. Een week eerder waren dat nog 140.000 tests.

Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat op 21 augustus augustus het R-getal (het getal dat aangeeft hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door een patiënt) waarschijnlijk 1,17 was. Dat betekent dat de verspreiding van het virus toeneemt. Een week eerder lag het getal mogelijk onder de 1, waardoor de verspreiding van het virus afnam. Dat is niet zeker, omdat er een onzekerheidsmarge is.

Gisteren werd een nieuw record van het aantal positieve tests gebroken: dat lag op 964. Zondag werd ook al een record gebroken: toen kwam het aantal positieve tests voor het eerst boven de 900, namelijk op 925.