Etappe 20: ook de tijdrit lijkt een kolfje naar de hand van Van Aert

Gaat het nog spannend worden voor de klassementsrenners? Neuh, waarschijnlijk niet. Wil Tadej Pogacar alsnog voor de derde keer op rij de Tour winnen, dan moet hij 3.26 minuten goedmaken op Jonas Vingegaard.

In de Tour van vorig jaar was de Sloveen in de eerste tijdrit (27,2 kilometer) 27 seconden sneller dan de Deen en in de tweede (30,8 kilometer) was hij 25 tellen langzamer. Dat wordt dus een lastig verhaal.

'Een kolfje naar de hand van Van Aert'

Op wie moeten we dan letten? Stef Clement, voormalig uitstekend tijdrijder en tegenwoordig huisanalist bij de NOS: "Het is best een lastige rit over 40 kilometer toch wel geaccidenteerd terrein. Ik blijf ze maar inkoppen - het is ook het beeld van deze Tour - maar ook dit is natuurlijk een kolfje naar de hand van Wout van Aert."

Vrijdag leek Van Aert in de negentiende etappe niet de juiste benen te hebben. "Misschien heeft hij gezegd: ik ga me in de finale een beetje sparen voor morgen", filosofeert Clement. "Vorig jaar won hij allebei de ritten in het slotweekeinde van de Tour. En dat kan zomaar nog een keer gebeuren."

