Norman haalt eindelijk individuele hoofdprijs binnen: WK-goud op 400 m

Hij was de laatste jaren steeds de grote favoriet als het om grote titels op de 400 meter ging en elke keer vertrok Michael Norman zonder individuele medaille naar huis. Voor eigen publiek in Eugene was het eindelijk raak voor de 24-jarige Amerikaan.

Norman veroverde de wereldtitel in 44,29 seconden. Hij versloeg Kirani James uit Grenada, die nu zowel op de Spelen als op de WK alle medaillekleuren in zijn bezit heeft.

Norman was drie jaar geleden in Doha favoriet voor de wereldtitel, maar toen ging het mis in de halve finale. Steven Gardiner veroverde destijds goud. Ook vorig jaar bij de Spelen in Tokio was Norman de voornaamste kandidaat voor goud. Hij eindigde slechts als vijfde in de door Gardiner gewonnen finale. Die deceptie werd enigszins goedgemaakt door olympisch goud op de 4 x 400 meter.

Titelverdediger afwezig

Gardiner is er bij de WK in Eugene deze week niet bij door een ontstoken pees en Norman greep zijn kans. Na een pittig duel met Kirani James uit Grenada sloot de 24-jarige Amerikaan de race als winnaar af. James (44,48) pakte het zilver voor de verrassende Brit Matthew Hudson-Smith (44,66).

De Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk, olympisch kampioen in 2016 en wereldkampioen in 2015 en 2017, finishte als vijfde in 44,97. De Nederlandse troef Liemarvin Bonevacia haalde de finale niet.

Bekijk hieronder de finale van de 400 meter