Zeker 13 doden bij gevechten tussen Libische milities in Tripoli

Honderden mensen zijn de buurt ontvlucht waar door de milities werd gevochten. De gevechten hebben zich ook verspreid naar andere delen van de stad. Het enige functionerende vliegveld in Libië was urenlang dicht vanwege zorgen over de veiligheid van de passagiers.

Het is onduidelijk wat de aanleiding is voor het geweld. De machtsstrijd tussen de milities woedt al sinds de verdrijving van dictator Kadhafi in 2011. De laatste tijd was het relatief rustig in Libië, waar twee regeringen met steun van milities elkaars leiderschap betwisten. De afgelopen maanden waren er wel meerdere geweldsuitbarstingen door de spanningen, maar die waren meestal binnen enige tijd voorbij.

Rellen bij parlement

In mei dit jaar braken er gevechten uit toen Fati Bashaga naar Tripoli kwam. Die wilde zich in de hoofdstad vestigen nadat hij in februari was benoemd door het parlement dat zitting houdt in Oost-Libië. Bashaga werd tegengehouden door aanhangers van zijn rivaal, interim-premier Abdul Hamid Dbeibah, die zei de macht alleen te willen overdragen aan een gekozen regering.

Begin deze maand waren er rellen in oostelijke stad Tobruk waar betogers bij het parlement nieuwe verkiezingen eisten.

Beide regeringen hebben de milities opgeroepen om de strijd te staken. Ook de VN-missie in het land heeft een oproep gedaan aan de goed bewapende militieleden om zich te beheersen.