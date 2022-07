Bol snelt naar zilver in WK-finale 400 m horden, Klaver vierde op 400 meter

Femke Bol heeft zilver veroverd bij de wereldkampioenschappen atletiek op de 400 meter horden. De nummer drie van de Olympische Spelen in Tokio vorig jaar kon in het Amerikaanse Eugene niet op tegen de thuisfavoriete Sydney McLaughlin, die met 50,68 seconden haar eigen wereldrecord verbeterde. Bol finishte op gepaste afstand als tweede in 52,27. Het brons ging naar de Amerikaanse Dalilah Muhammad in 53,13.

Tweede zilver

Voor Bol is het haar tweede zilveren medaille op de WK. Aan het begin van het toernooi zorgde ze met een geweldige slotronde voor zilver voor het gemengde Nederlandse team op de 4x400 meter. Bol is de eerste Nederlandse die op de 400 meter horden een WK-medaille in de buitenlucht veroverd.

Klaver vierde

Lieke Klaver greep net naast een medaille in de finale van de 400 meter. De Nederlandse recordhoudster finishte in het Amerikaanse Eugene na een sterke race als vierde in 50,33 seconden. De wereldtitel ging naar topfavoriete Shaunae Miller-Uibo van de Bahama's in 49,11 seconden.