Vloon naar WK-finale polsstokhoog, estafetteploegen missen finale 4 x 100 m

Menno Vloon is bij de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene met een sprong over 5,75 meter doorgedrongen tot de finale bij het polsstokhoogspringen. De hoogte was in de kwalificatie voldoende om tot de beste twaalf springers te behoren die zondag in de finale in actie mogen komen.

Rutger Koppelaar lukte het niet de finale te bereiken. Hij deed drie mislukte pogingen op 5,75 meter. Met een geslaagde poging op 5,65 eindigde hij als dertiende, net buiten de finaleplaatsen.

Derde poging over 5,75 m

Vloon ging zonder problemen over de starthoogte van 5,30 meter. Daarna ging het bij zijn eerste poging op 5,50 meter mis. Zijn tweede sprong was wel succesvol. Daarna volgde zonder problemen 5,65 meter. Met 5,75 had de Nederlandse recordhouder meer problemen. Zijn eerste twee sprongen mislukten. Zijn derde was raak en was voldoende voor een finale-optreden.

"Alles is mogelijk in de finale", zei de Nederlandse recordhouder, die door een geblesseerde hak een moeizame voorbereiding op de WK had. "Ik ben bij een training op stenen geland en heb daarbij een hakblessure opgelopen. Ik heb de Nederlandse kampioenschappen en andere wedstrijden geschrapt", keek hij terug op zijn aanloop naar de WK.

Koppelaar baalt

Rutger Koppelaar lukte het niet Vloon te volgen. Koppelaar begon op 5,50 en had daar maar één poging voor nodig. Toen de lat op 5,65 werd gelegd, ging hij ook moeiteloos over die hindernis. Bij 5,75 ging het drie keer mis en wist Koppelaar dat hij afhankelijk was van anderen of hij toch de finale zou halen. "Twee slordige fouten op 5,75 meter en een te lichte stok", gaf aan waarom zijn kwalificatie mislukte. Balen, maar ik blijf positief."