Stille tocht voor doodgeschoten Rotterdamse dj

In Rotterdam is een stille tocht gehouden voor de doodgeschoten dj en producer Siki Martina. Enkele honderden mensen waren bij de herdenking aanwezig. De 31-jarige Rotterdammer werd op zondag 10 juli bij het metrostation Coolhaven doodgeschoten.

De herdenking begon bij het ouderlijk huis van Martina op de Bermdijk in Rotterdam-Zuid en eindigde in het Zuiderpark. Het was niet echt een 'stille' tocht; omdat Martina een grote passie had voor muziek liep er een brassband mee en werd er ook gedanst. In het Zuiderpark hield Sarita Lorena, de vriendin van Martina, een toespraak.