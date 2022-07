Oostenrijkse dirigent Stefan Soltész zakt ineen tijdens optreden en sterft

Soltész dirigeerde afgelopen avond in het Nationaltheater in München een voorstelling van de Beierse Staatsopera, Die schweigsame Frau van Richard Strauss. Het operagezelschap meldt het overlijden met "ontzetting en groot verdriet". We zijn in gedachten bij zijn vrouw Michaela, schrijft de Beierse Staatsopera.

De Oostenrijkse dirigent Stefan Soltész is tijdens een optreden in München in elkaar gezakt en kort daarna overleden. Hij was 73 jaar.

Soltész werd geboren in Hongarije maar vertrok in zijn kinderjaren naar Wenen, waar hij later ook studeerde. Hij dirigeerde in veel grote operahuizen, waaronder in Rome, Boedapest en Moskou.

Van 1992 tot 1997 was hij chef-dirigent van de Vlaamse Opera in Antwerpen en Gent. Daarna was hij onder meer chef-dirigent van de Essener Philharmoniker, die in Soltész' periode door een Duits vakblad tweemaal werd verkozen tot orkest van het jaar.